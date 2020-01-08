سائرون تؤيد بيان الصدر وتؤكد : الهدف الذي نعمل من اجله

2020/01/08 | 23:26 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- أعلن كتلة سائرون النيابية، اليوم الاربعاء، تأييدها الكامل لِما جاء في بيان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فيما اكدت انه الهدف الذي تعمل لإجله.وقالت في بيان تلقته /SNG/، انه “بعد الاحداث الاخيرة التي شهدها العراق وحالة الاحتقان السياسي والعسكري في المنطقة تعلن كتلة سائرون النيابية عن تأييدها الكامل لِما جاء في بيان سماحة السيد ...

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