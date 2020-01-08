مسرور بارزاني: تهديدات داعش مستمرة وعلى التحالف الدولي مواصلة دعمه للعراق

2020/01/08 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاربعاء، أن تهديدات داعش مستمرة وعلى التحالف الدولي مواصلة دعمه للعراق وإقليم كردستان.

وقالت حكومة الاقليم في بيان، إن "مسرور بارزاني تلقى، مساء اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني 2020، اتصالاً هاتفياً من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية آندرو موريسون".واضافت، أنه "خلال الاتصال الهاتفي، وجه موريسون شكره لرئيس الوزراء على جهود حكومة إقليم كردستان في تخفيف حدة التوترات الأخيرة في المنطقة، وقال إن نهج المملكة المتحدة وحكومة إقليم كردستان متطابقان في هذا الإطار".وقال رئيس الوزراء، إن "حكومة إقليم كردستان تواصل جهودها لاحتواء الموقف"، مشيرا الى أن "تهديدات داعش لا تزال قائمة ويتعين أن يواصل التحالف الدولي دعمه للعراق وإقليم كردستان لضمان هزيمة الإرهابيين".من جانبه أكد موريسون "التزام المملكة المتحدة باستقرار وسيادة العراق".وبين رئيس الوزراء ان "من المهم للعراق وشركائه الدوليين أن تكون كردستان آمنة ومستقرة ومزدهرة، وشدد على ضرورة ضمان الحقوق الدستورية لإقليم كردستان"، معربا عن "أمله بأن تفي الحكومة الاتحادية بالتزامها في احترام تلك الحقوق".

بغداد اليوم- خاص

أكد عباس عليوي النائب عن تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء 8 كانون الثاني 2020، ان الوضع الحالي، الذي يمر به العراق، بعد العدوان الأمريكي سيسرّع من تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال النائ

بغداد اليوم - بغداد

وجه النائب فائق الشيخ علي، رسالة الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعاه فيها للتعاون لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الشيخ علي في رسالته للصدر والتي نشرها على حسابه في "تويتر" تعقيبا على ما ذكره

بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت هيأة الحشد الشعبي، الاربعاء، بيان "العهد والوفاء" لنائب رئيس الهيأة ابو مهدي المهندس، مؤكدة مضي قواتها على خطى المهندس.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِين

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