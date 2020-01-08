2020/01/08 | 23:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بابل دعا المعتصمون في محافظة بابل ،الى اضراب طلابي عام بعد اساءة تربوية للعلم العراقي خلال اجبارها طلبة على الدوام مطالبين بمحاسبتها وايضا كف منتسبي الشرطة عن ترهيب الطلبة لدفعهم الى العودة للدوام .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معتصمو بابل يحشدون لاضرابي طلابي عام احتجاجا على الاساءة للعلم العراقي...(فيديو )) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معتصمو بابل يحشدون لاضرابي طلابي عام احتجاجا على الاساءة للعلم العراقي...(فيديو )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).