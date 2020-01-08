ترامب وصديقه توتير.. 50 تغريدة في أسبوع واحد.. ماذا تضمنت؟

2020/01/08 | 23:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق عُرف عن الرئيس الأميركي، #دونالد_ترامب، بأنه أكثر رؤساء العالم استخداماً وشغفاً بموقع تويتر، ترامب أنهى الأسبوع الأول من عام 2020، بكتابة نحو 50 تغريدة تناولت ملفات سياسية […]

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