رئاسة الحكومة .. اتفاق تشرين يعود للواجهة وحوارات تسابق الزمن

2020/01/08 | 23:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما استأنفت القوى السياسية حواراتها لحسم منصب رئاسة الوزراء، بعد أن رُكن هذا الملف بسبب الظروف التي مر بها العراق خلال الايام الماضية ، تشكك قوى أخرى بجدية الحديث عن التخلي من المكاسب السياسية في مباحثات اختيار المرشح الجديد وكابينته الوزارية.

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