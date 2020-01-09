2020/01/09 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الحيدر في كل معترك سياسي أو اجتماعي كبير، كما يجري حاليا في هذه البلاد، في كل حرب محلية أو أهلية أو إقليمية، بل وفي كل موسم انتخابي، يعاد طرح هذا السؤال، ويجاب عليه مرة بالإيجاب القطعي الذي يصل احيانا حد تخوين من لا يتفق مع الحراك السائد أو يختار السكوت أو يتسم بالحيرة أو لا يتخذ لسبب أو لآخر موفقا واضحا ومعلنا معه، ومرة بالنفي بل وتسفيه من يغادر من الشعراء برجه العاجي ويرتضي (بالأدلجة) والنزول الى ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ماجد الحيدر - هل يجب على الشاعر أن يكون ناشطا سياسيا؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ماجد الحيدر - هل يجب على الشاعر أن يكون ناشطا سياسيا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).