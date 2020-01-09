ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الاسباني بعد فوزه على فالنسيا

2020/01/09 | 00:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …سحق ريال مدريد نظيره فالنسيا بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وحسم تأهله للمباراة النهائية، في البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.سجل أهداف ريال مدريد، توني كروس (15)، وإيسكو (39)، ولوكا مودريتش (65)، بينما سجل باريخو هدف فالنسيا الوحيد من ركلة جزاء (90+2).وسينتظر ريال مدريد الفائز […]

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