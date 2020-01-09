بالفيديو .. لحظة سقوط صاروخين وإطلاق صافرات الانذار داخل المنطقة الخضراء

2020/01/09 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط صاروخين واطلاق صافرات الانذار داخل المنطقة الخ...





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