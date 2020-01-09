سماع دوي انفجار في المنطقة االخضراء ببغداد

2020/01/09 | 00:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، بأنه تم سماع دوي انفجار من جانب المنطقة الخضراء وسط بغداد....

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