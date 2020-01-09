كردستان: تهديدات “داعش” مستمرة.. على التحالف الدولي مواصلة دعمه للعراق والإقليم

2020/01/09 | 00:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أكدت حكومة #إقليم_كردستان #العراق، اليوم الأربعاء، أن تهديدات “داعش” مستمرة وعلى #التحالف_الدولي مواصلة دعمه للعراق وإقليم كردستان.تصريح حكومة الإقليم، جاء على لسان رئيس وزرائها #مسرور_بارزاني، […]

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