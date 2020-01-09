رئيس حزب سياسي ينجو من الاغتيال في بغداد (صور)

2020/01/09 | 00:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نجا الأكاديمي العراقي الأمين العام لحزب الوفاء الوطني، الدكتور إبراهيم سعيد البيضاني، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال قرب منزله في منطقة الإسكان بالعاصمة بغداد.وذكرت وسائل إعلام محلية، وشهود عيان، أن ”البيضاني تعرض إلى محاولة اغتيال، عندما قامت عصابة تستقل دراجة نارية، بإطلاق النار عليه، قرب منزله في منطقة الإسكان بالعاصمة بغداد، مما أدى إلى إصابته بجراح بالغة“.وبحسب مصادر عراقية، فإن ”البيضاني نقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وصلت قوة أمنية لمعرفة ملابسات الحادث، والتحقيق فيه، خاصة وأن الأخير يشغل منصب الأمين العام لحزب الوفاء الوطني“.والبيضاني، أكاديمي عراقي، بارز، حصل على الدكتوراه عام 1992، وشارك في العديد من الفعاليات السياسية خلال السنوات الماضية، ويرأس كذلك الاتحاد الدولي المؤرخين للثقافة والتنمية الاجتماعية.ومع تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية، خلال الشهر الماضي، شهدت العاصمة بغداد، وبعض المحافظات العراقية، موجة اغتيالات كبيرة، طالت عددا من الناشطين والأكاديميين، فيما تكتفي القوات الأمنية بفتح تحقيق حول الحادثة دون الوصول إلى الجناة.

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