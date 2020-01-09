سماع دوي انفجارين وسط بغداد وإطلاق صفارات الإنذار داخل الخضراء

2020/01/09 | 00:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مراسل "كلكامش برس" ان أصوات انفجارين سمعت قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد حيث اطلقة السفارة الامريكية صفارات الانذار احترازيا .

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