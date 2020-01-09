2020/01/09 | 00:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا هذه الحملة الشّرسة ضِد إسماعيل هنية وحركة “حماس” بسبب المُشاركة في عزاء سليماني؟ وما هي أسبابها الحقيقيّة؟ أليس من حقّنا أن نُذكّرهم بهرولتهم إلى دِمشق لإعادة فتح سفاراتهم فيها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا هذه الحملة الشّرسة ضِد إسماعيل هنية وحركة “حماس” بسبب المُشاركة في عزاء سليماني؟) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا هذه الحملة الشّرسة ضِد إسماعيل هنية وحركة “حماس” بسبب المُشاركة في عزاء سليماني؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).