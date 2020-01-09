2020/01/09 | 00:22 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت الخطوط الفرنسية "إير فرانس" وشركات طيران أوروبية أخرى جميع رحلاتها فوق الأجواء الإيرانية العراقية الأربعاء عقب تنفيذ إيران ضربات لقاعدتين عسكريتين تضمان جنودا أمريكيين في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الفرنسية وشركات طيران أوروبية أخرى تعلق رحلاتها فوق الأجواء الإيرانية العراقية) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الفرنسية وشركات طيران أوروبية أخرى تعلق رحلاتها فوق الأجواء الإيرانية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).