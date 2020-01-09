دوي انفجارين وسماع صفارات الإنذار في المنطقة الخضراء ببغداد

2020/01/09 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقط صاروخان، مساء الأربعاء، داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، حيث مقر السفارة الأميركية، بحسب ما أفاد مصدر أمني، في ثالث هجوم من نوعه منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية الأسبوع الماضي.

وسمع صحفيون، في وكالة فرانس برس، دوي الانفجارين وسط العاصمة، أعقبه صوت صفارات الإنذار في المنطقة الخضراء، وذلك بعد 24 ساعة من هجوم صاروخي شنته إيران على قاعدتين للجيش العراقي تستضيفان جنودا أميركيين في غرب العراق.

وأفاد شهود عيان بأن الانفجارين، هما الأقوى في سلسلة الهجمات على المنطقة الخضراء، في وقت شهدت سماء المنطقة الخضراء تحليقا مكثفا للمروحيات.

وجاء مقتل سليماني وزعيم ميليشيا كتائب حزب الله أبو مهدي المهندس بعد أيام قليلة من مهاجمة أنصار وعناصر من الحشد الشعبي وقياداتهم مقر السفارة الأميركية في بغداد، احتجاجا على قصف أميركي لقواعد تابعة للحزب أدى إلى مقتل 25 عنصرا منهم.

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