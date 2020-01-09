سمير عادل - مقابلة “الى الامام” مع سمير عادل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي حول: تشديد اجواء الحرب، الانتفاضة والبديل السياسي

2020/01/09 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل مقابلة “الى الامام” مع سمير عادل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي حول: تشديد اجواء الحرب، الانتفاضة والبديل السياسيالى الامام: شهدنا تصعيد عسكري من قبل المليشيات الاسلامية تجاه القواعد الامريكية وخاصة خلال الشهر الاخير، وكانت اخر ضربة هي لقاعدة كيوان، وهي الاكثر قوة وادت الى قتل عسكريين امريكيين وعراقيين، بيد ان الرد جاء اعنف من قبل القوات الامريكية عندما شنت ضربة جوية ......

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