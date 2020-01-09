سعيد الوجاني - ايران - امريكا // Iran - SA

2020/01/09 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني هل هو تفاهم حصل من تحت الطاولة بين ايران ، وبين الولايات المتحدة الامريكية ، حتى تهطل كمشة صواريخ على قاعدتين امريكيتين ، ولم يسقط ولو جندي واحد امريكي ، بل حتى عراقي ، او محسوب على القوات الدولية .اكيد ان هذا السيناريو الملعوب يذكرني بواقعة حزب الله ، وإسرائيل ، حينما رد ، وقصف سيارة ركنتها له إسرائيل في موقع متفق عليه ، ولم يسقط ولو صهيوني واحد ، لغسل ماء وجهه إزاء مناصريه ، وإزاء المنتمين......

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