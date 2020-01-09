الاعلام الامني تعلن سقوط صاروخين

2020/01/09 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صاروخين من نوع كاتيوشا، سقطا داخل المنطقة الخضراء، دون وقوع اي خسائر بشرية".

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بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط صاروخين واطلاق صافرات الانذار داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وكان مصدر امني في بغداد افاد، الاربعاء، بسماع دوي انفجارات وإطلاق صافرات الانذار داخل المنطقة الخضراء وسط

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني في بغداد، الاربعاء، بسماع دوي انفجارات وإطلاق صافرات الانذار داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "صاروخين سقطا على البناية الجديدة للامانة العامة بالقرب من السفارة

بغداد اليوم - بغداد

كشف مسؤولون اميركيون ، الاربعاء 8-1-2020، عن سبب مباشر منع القوات الامريكية من اعتراض الصواريخ الايرانية التي سقطت على قاعدتي اربيل وعين الاسد.

وقال المسؤولون لمحطة سي ان ان الاميركية "لم نسقط الصواريخ الإيرانية لعدم ام

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