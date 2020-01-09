صواريخ تستهدفت السفارة الأمريكية ببغداد

2020/01/09 | 00:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر عراقية ان صاروخان استهدفا المنطقة الخضراء في بغداد أحدهما سقط في شارع قرب السفارة الاميركية....

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