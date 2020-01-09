2020/01/09 | 00:35 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مصادر عراقية ان صاروخان استهدفا المنطقة الخضراء في بغداد أحدهما سقط في شارع قرب السفارة الاميركية....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صواريخ تستهدفت السفارة الأمريكية ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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