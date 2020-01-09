سقوط صاروخين احدهم قريب على السفارة الامريكية

2020/01/09 | 00:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بسقوط صاروخين احدهم قريب على السفارة الامريكية وسط بغداد.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "احد الصواريخ سقط ضمن شارع قريب على السفارة، والثاني بعيد عن السفارة ضمن منطقة الخضراءلغاية الان لم ترد اي اصابات".

واضاف ان "صقر بغداد توجه الى صاروخ القريب من السفارة لتفكيكه لانه لم ينفجر".

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