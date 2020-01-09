2020/01/09 | 00:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سحق ريال مدريد نظيره فالنسيا بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وحسم تأهله للمباراة النهائية، في البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

سجل أهداف ريال مدريد، توني كروس (15)، وإيسكو (39)، ولوكا مودريتش (65)، بينما سجل باريخو هدف فالنسيا الوحيد من ركلة جزاء (90+2).

وسينتظر ريال مدريد الفائز بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، في النهائي المُقرر إقامته يوم 12 يناير الجاري في ملعب الجوهرة المشعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد الى نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه على فالنسيا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد الى نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه على فالنسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).