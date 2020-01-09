الاعلام الامني:صاروخين سقطا بالخضراء ولا خسائر

2020/01/09 | 00:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكدت خلية الإعلام الأمني "سقوط صاروخين نوع كاتيوشا، داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية".

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