بالفيديو ..واسط تثور ضد قائد شرطتها بعد تهديده المتظاهرين

2020/01/09 | 00:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط من أمام قيادة شرطة واسط المتظاهرين يطالبون قائد الشرطة بالاستقالة ردا على التهديدات التي وجهها اليوم لهم في حال عدم انهاء مظاهر الاحتجاجات .

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