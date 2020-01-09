2020/01/09 | 00:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهاد متظاهر بقنبلة مسيلة للدموع في الوثبة

اخبار مباشرة

استشهاد متظاهر بقنبلة مسيلة للدموع في الوثبة

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد متظاهر بقنبلة مسيلة للدموع في الوثبة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد متظاهر بقنبلة مسيلة للدموع في الوثبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).