الاعلام الامني: سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء دون اصابات

2020/01/09 | 00:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته " الغد برس"، إن "صاروخين نوع كاتيوشا، سقطا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية".

وبينت أنها "ستعطي تفاصيل أخرى عن الحادث لاحقاً".

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