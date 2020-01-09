2020/01/09 | 01:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحق ريال مدريد نظيره فالنسيا بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وحسم تأهله للمباراة النهائية، في البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يهزم فالنسيا بثلاثية ويبلغ نهائي كأس السوبر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يهزم فالنسيا بثلاثية ويبلغ نهائي كأس السوبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).