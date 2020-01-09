الاعلام الامني: سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء

2020/01/09 | 01:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الأمني عن سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

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