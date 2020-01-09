بالوثيقة .. مرسوم جمهوري لتعيين اعضاء لمجلس المفوضين

2020/01/09 | 01:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت رئاسة الجمهورية، الخميس، مرسوما جمهوريا لتعيين 7 قضاة ومستشارين اثنين، اعضاء لمجلس المفوضين.

ونص المرسوم الذي حصلت عليه (بغداد اليوم)، على انه "استنادا الى احكام البند (سابعا) من المادة (73) من الدستور والمادة (5) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، تقرر تعيين السادة المدرجة اسماؤهم ادناه اعضاء لمجلس المفوضين".

ويضيف، أن "الاسماء هي: القضاة، عباس فرحان حسن، جليل عدنان خلف، عامر موسى محمد، فياض ياسين حسين، علي رشيد محمد، دهام أكرم عمر، عمر احمد محمد، والمستشارين فتاح محمد حسين وأحلام عدنان لفتة".

بغداد اليوم - كردستان

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاربعاء، أن تهديدات داعش مستمرة وعلى التحالف الدولي مواصلة دعمه للعراق وإقليم كردستان.

وقالت حكومة الاقليم في بيان، إن "مسرور بارزاني تلقى، مساء اليوم الأربعاء 8 كانون

بغداد اليوم- خاص

أكد عباس عليوي النائب عن تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء 8 كانون الثاني 2020، ان الوضع الحالي، الذي يمر به العراق، بعد العدوان الأمريكي سيسرّع من تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال النائ

بغداد اليوم - بغداد

وجه النائب فائق الشيخ علي، رسالة الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعاه فيها للتعاون لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الشيخ علي في رسالته للصدر والتي نشرها على حسابه في "تويتر" تعقيبا على ما ذكره

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