عبد المهدي: نبذل ما بوسعنا لجلب السلام والاستقرار للمنطقة

2020/01/09 | 01:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

جدد رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، أمس الأربعاء، التأكيد على ان الحكومة العراقية تبذل كل ما بوسعها لجلب السلام والاستقرار للمنطقة، في حين أبدى العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين استعداده لبذل كل الجهود لنزع فتيل الازمة والتهدئة ومنع الحرب.وأوضح بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء الإعلامي، تلقته "الصباح"، أن "عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من عاهل المملكة الاردنية الهاشمية جلالة الملك عبدالله بن الحسين، اكد فيه عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتضامنه مع العراق وحكومته وشعبه في مواجهة التحديات ودعمه لأمنه واستقراره وسيادته الوطنية، وأهمية التشاور والتعاون لإبعاد خطر الحرب عن شعوب ودول المنطقة من أجل تحقيق السلم وتجنب المزيد من التصعيد والتوتر، وعبّر جلالته عن تفهمه للصعوبات التي يمر بها العراق واستعداده لبذل كل الجهود لنزع فتيل الازمة والتهدئة ومنع الحرب".وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن "اعتزازه بالعلاقات والتعاون المشترك القائم بين البلدين الجارين الشقيقين وشكره لمواقف المملكة الداعمة للعراق"، مؤكداً ان "الحكومة العراقية تبذل كل مابوسعها لجلب السلام والاستقرار للمنطقة والإسهام الفعّال في جهود التهدئة ونزع فتيل الأزمة الراهنة".

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