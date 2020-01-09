2020/01/09 | 01:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، أمس الأربعاء، مع رئيس واعضاء مجلس الخدمة الاتحادي سبل التعاون المشترك.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء ان "القاضي فائق زيدان ناقش مع رئيس واعضاء مجلس الخدمة، سبل دعم مجلس القضاء لعمل مجلس الخدمة، في انجاز المهام المكلف بها بموجب القانون".

وفي شأن آخر، أكد المجلس ان "جميع انشطته تنشر عبر موقعه الرسمي كونه الجهة الناطقة بلسانه"، داعيا وسائل الاعلام ‏كافة الى "الاعتماد على الموقع للحصول على الاخبار الخاصة بالمجلس".‏

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يبحث مع مجلس ‏الخدمة الاتحادي ‏التعاون المشترك) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يبحث مع مجلس ‏الخدمة الاتحادي ‏التعاون المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).