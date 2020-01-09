إيران : الحداد على ضحايا التشييع والطائرة الأوكرانية

2020/01/09 | 01:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم الخميس، يوم حداد عام في البلاد على أرواح ضحايا التدافع خلال تشييع جثمان الشهيد قاسم سليماني، وضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران.

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