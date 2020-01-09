قرار مرتقب لمنع ترامب من خوض حرب ضد إيران

2020/01/09 | 01:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم مجلس النواب الاميركي، التصويت على قرار يمنع الرئيس الاميركي دونالد ترامب من خوض حرب ضد ايران.

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