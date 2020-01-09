عادل حبه - هل إنصاع خامنئي وترامب لصوت العالم وجنحا للعقل والسلام

2020/01/09 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_حبه هل انصاع خامنئي وترامب لصوت العالم وجنحا للعقل والسلام؟لعبة القط والفأر هي ديدن حكام الولايات المتحدة وإيران الأيام الأخيرة من السنة الماضية، أثارت قدراً كبيراً من المخاوف خاصة في دول المنطقة، وتحديداً في العراق وإيران، وهما الدولتان المرشحتان أكثر لتكون ميداناً لتكونا ميداناً لصولات ومغامرات وطيش الصقور في الولايات المتحدة وايران، هذا ناهيك عن القلق الذي أصاب العالم كله.لا بد في ......

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