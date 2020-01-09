برشلونة يحسم موقفه بشأن بيع ديمبلي

2020/01/09 | 02:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي فرنسي، عن تطور جديد بشأن مستقبل عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، خلال الموسم الحالي.

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