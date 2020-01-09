2020/01/09 | 02:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت "كتائب حزب الله" في العراق يوم الأربعاء، أن "حسابات الرد على العدو باتت اليوم أكثر إلحاحا"، داعية إلى تكاتف القوى الوطنية....

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