2020/01/09 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط‭ ‬كاتيوشا‭ ‬قرب‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ سقط‭ ‬صاروخا‭ ‬كاتيوشا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬ببغداد‭.‬ودقت‭ ‬صافرات‭ ‬الانذار‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تهديد‭ ‬قيس‭ ‬الخزعلي‭ ‬زغيم‭ ‬مليشيا‭ ‬العصايب‭ ‬فيما‭ ‬اعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاربعاء‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬بعد‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬طهران‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخفيف‭ ‬لغة‭ ‬التهديد‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬ضربة‭ ‬صاروخية‭ ‬لاخسائر‭ ‬فيها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخفيف‭ ‬لغة‭ ‬التهديد‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬ضربة‭ ‬صاروخية‭ ‬لاخسائر‭ ‬فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).