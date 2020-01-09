2020/01/09 | 02:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سقوط كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية في بغداد واشنطن – مرسي ابو طوق سقط صاروخا كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد.
ودقت صافرات الانذار في السفارة الامريكية مساء الاربعاء بعد ساعات من تهديد قيس الخزعلي زغيم مليشيا العصايب فيما اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء فرض عقوبات اقتصادية جديدة على ايران بعد الضربات التي شنتها طهران […]
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ودقت صافرات الانذار في السفارة الامريكية مساء الاربعاء بعد ساعات من تهديد قيس الخزعلي زغيم مليشيا العصايب فيما اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء فرض عقوبات اقتصادية جديدة على ايران بعد الضربات التي شنتها طهران […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخفيف لغة التهديد بين ايران والولايات المتحدة بعد ضربة صاروخية لاخسائر فيها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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