العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬يؤكد‭ ‬لعبد‭ ‬المهدي‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬العراق

2020/01/09 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬ اكد‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضرورة‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تجاوز‭ ‬التوتر‭ ‬الذي‭ ‬يسود‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬الجنرال‭ ‬الإيراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬اميركية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.‬ وذكر‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬الأردني‭ ‬أن‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أجرى‭ ‬الأربعاء‭ ‬إتصالا‭ ‬هاتفيا‭ […]

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