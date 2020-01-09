2020/01/09 | 02:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عمان – الزمان اكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الأربعاء ضرورة بذل كل الجهود من اجل تجاوز التوتر الذي يسود المنطقة بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة اميركية في بغداد. وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله أجرى الأربعاء إتصالا هاتفيا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل الأردني يؤكد لعبد المهدي الحرص على استقرار العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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