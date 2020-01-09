أزمة‭ ‬دولية‭ ‬بكارثة‭ ‬الطائرة‭ ‬الاوكرانية‭ ‬قطبها‭ ‬الرئيسي‭ ‬ايران‭ ‬

2020/01/09 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ ‬ترفض‭ ‬تسليم‭ ‬الصندوق‭ ‬الاسود‭ ‬وكندا‭ ‬تريد‭ ‬التحقيق‭ ‬المعمق‭ ‬ واشنطن‭ – ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ تلوح‭ ‬في‭ ‬الافق‭ ‬ازمة‭ ‬دولية‭ ‬جديدة‭ ‬تتوسطها‭ ‬ايران‭ ‬بسبب‭ ‬سقوط‭ ‬الطائرة‭ ‬الاوكرانية‭ ‬قرب‭ ‬طهران‭ ‬امس‭ .‬فقد‭ ‬ دعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬“تعاون‭ ‬كامل”‭ ‬مع‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬تحطم‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬بعدما‭ ‬رفضت‭ […]

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