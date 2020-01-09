2020/01/09 | 02:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران ترفض تسليم الصندوق الاسود وكندا تريد التحقيق المعمق واشنطن – طهران – الزمان تلوح في الافق ازمة دولية جديدة تتوسطها ايران بسبب سقوط الطائرة الاوكرانية قرب طهران امس .
فقد دعت الولايات المتحدة الأربعاء إلى “تعاون كامل” مع التحقيق في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية في إيران، بعدما رفضت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة دولية بكارثة الطائرة الاوكرانية قطبها الرئيسي ايران ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فقد دعت الولايات المتحدة الأربعاء إلى “تعاون كامل” مع التحقيق في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية في إيران، بعدما رفضت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة دولية بكارثة الطائرة الاوكرانية قطبها الرئيسي ايران ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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