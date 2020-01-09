2020/01/09 | 02:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الشاعر كريم العراقي، عن تعاون جديد مع قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، مؤكدا عزمه المغادرة الى الكويت للمشاركة في امسية شعرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشاعر كريم العراقي يعلن عن تعاون جديد مع القيصر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشاعر كريم العراقي يعلن عن تعاون جديد مع القيصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).