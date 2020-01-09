السعودية : نعمل على إبعاد العراق عن منزلقات الاقتتال والحرب

2020/01/09 | 02:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن السعودية تعمل على إبعاد العراق الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب.

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