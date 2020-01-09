2020/01/09 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة سقوط صاروخين قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، الأربعاء.



وتسمع في الفيديو صافرات الإنذار، وصوت رجل يحذر باللغة الإنكليزية مرددا "قادم، قادم"، ربما في إشارة إلى الصاروخ.

وتظهر في الفيديو صواريخ، بدت كما لو كانت أنها صادرة عن دفاعات إرضية ضد الضربات الصاروخية.

وبينما لم يتسنَ للحرة التحقق من أصالة الفيديو، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق أصوات صافرات الإنذار والأجواء عقب الهجوم الصاروخي.

وفجر الأربعاء، تعرضت قواعد عسكرية عراقية تتواجد فيها قوات أميركية في الأنبار وأربيل، إلى هجوم صاروخي إيراني، لم يسفر عن سقوط إصابات وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب وجهه إلى الأمة بشأن الهجوم الإيراني.

وأكد ترامب الأربعاء، عدم خسارة أي أرواح أميركية أو عراقية في الهجوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صافرات الأنذار وسط بغداد.. وفيديو لسقوط صاروخين قرب السفارة الأميركية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صافرات الأنذار وسط بغداد.. وفيديو لسقوط صاروخين قرب السفارة الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).