الطماطم تزيد فرص الإنجاب

2020/01/09 | 04:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت نتائج أبحاث جديدة من جامعة شيفيلد البريطانية إن الطماطم (البندورة) تحسن الصحة الإنجابية للرجل.وتفيد التقارير الطبية بأن مشاكل الخصوبة تقع على عاتق الرجل بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمائة.ووفقاً لنتائج الأبحاث ما تم التوصل إليه عن فوائد الطماطم لخصوبة الرجال يمكنه أن يلعب دوراً فعّالاً في توفير حلول أفضل لمعوقات […]

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