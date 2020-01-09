2020/01/09 | 05:03 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا تحرص واشنطن وطهران على عدم التصعيد لحرب مباشرة؟.. ترامب لا يريد حربا شاملة بسبب التكلفة الاقتصادية الباهظة.. وإيران تدرك عدم قدرتها على مواجهة ا... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/09 | 05:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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