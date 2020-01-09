أردوغان وبوتين يطالبان بوقف إطلاق النار في ليبيا

2020/01/09 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيقالت الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق نار في ليبيا.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن بوتين وأردوغان، ناقشا في اتصال هاتفي الأوضاع في ليبيا والعراق.وقال لافروف إن أردوغان وبوتين يدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بدءاً من يوم 12 كانون الثاني.وأشارتا الخارجية التركية والروسية في بيان مشترك إلى أنهما يطالبان جميع الأطراف في ليبيا الاجتماع معا على طاولة المفاوضات من أجل السلام.وأوضح وزير الخارجية التركي أن بلاده ستواصل أعمالها مع روسيا والأطراف الليبية من أجل تحقيق السلام الدائم في ليبيا.وقال لافروف إن روسيا وتركيا اتفقا على موقف مشترك بشأن التسوية في ليبيا.وقال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل فونتيليس إن الاتحاد مستعد للتواصل مع كافة الأطراف الليبية لتنفيذ وقف لإطلاق النار.وأكد فونتيليس، في بيان أعقب اجتماعه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الوطني الليبية، فائز السراج، «استعداد الاتحاد الأوروبي للتواصل مع جميع أطراف النزاع في ليبيا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بالعملية السياسية للتوصل لإنهاء الأزمة».وحذر المسؤول الأوروبي من «عواقب التدخلات الخارجية ودورها في رفع حــــدة التوتر في طرابلس»، مؤكدا على «دعم بروكسل لعملية برلين وجهود الأمم المتحدة في الشأن الليبي».

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