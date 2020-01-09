2020/01/09 | 06:36 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا قرر ترامب قتل "سليمانى" ؟؟ دراسة تكشف الأسباب: مسئولون عرضوا على الرئيس الأمريكى شن هجمات على السفن الإيرانية أو بطاريات الصواريخ أو الميليشيات ... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/09 | 06:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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