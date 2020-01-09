عاجل: رويترز واشنطن تبلغ الأمم المتحدة استعدادها لإجراء مفاوضات جادة غير مشروطة مع إيران لتجنب التصعيد

2020/01/09 | 06:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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