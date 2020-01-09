قنوات اتصال وتبديل الخطاب.. ماذا حصل في غرفة قرار البيت الأبيض يوم أمس؟

2020/01/09 | 07:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف شبكة "سي إن إن" الأميركية في تقرير مطول عن الساعات التي سبقت وتلت القصف الإيراني على القواعد العراقية التي تضم جنوداً اميركيين في قاعدتي حرير في أربيل وعين الأسد قرب الحدود السورية، والتي لم تسفر عن وقوع أي إصابات.

وأشارت الشبكة الى أن الأقمار الصناعية للاستخبارات الأميركية كشفت قبل الضربة علامات على وجود حركة من إيران، مما يشير إلى أنها أطلقت للتو صواريخ باليستية قصيرة المدى.

كانت الولايات المتحدة تدرك أن من المحتمل حدوث هجوم وشيك، وذلك بفضل نصيحة من الحكومة العراقية، ومع ذلك، وباستخدام معلومات من الأقمار الصناعية والطائرات الأميركية في المنطقة - التي اعترضت الاتصالات الإيرانية - قررت الاستخبارات الأميركية بسرعة أن قاعدتين في العراق هما الهدف، عين الأسد وأربيل.

في غضون دقائق، تم تحذير القوات المتمركزة هناك، كانوا بالفعل في حالة تأهب قصوى وسعوا إلى الوصول للمخابئ، وفقًا لمصدر مطلع تحدثت إليه الشبكة.

في الساعة 7:30 مساءً صدر الإعلان الرسمي: إيران أطلقت أكثر من عشرة صواريخ باليستية ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق.

أثار كل ذلك أسئلة حول تعامل الإدارة مع الموقف، لذلك لم يتأخر الاجتماع في غرفة القرار حيث تجمع أصحاب القرار للبحث في الضربة، ومع الدقائق الأولى بدأت الرسائل بالوصول من إيران لتبدل الموقف من احتمال نشوب صراع دراماتيكي إلى فرصة جديدة للتراجع.



مدعوما بالرسائل الواردة من إيران عبر قنوات، أكدت ان الأضرار ستكون محدودة.

وقال ترامب صباح الأربعاء: "يبدو أن إيران تتوقف، وهو أمر جيد لجميع الأطراف المعنية وشيء جيد للغاية بالنسبة للعالم".

وأشارت شبكة "سي إن إن" الى أن روايتها للأحداث تستند إلى مقابلات مع العشرات من مسؤولي إدارة ترامب والدبلوماسيين الأجانب، فضلاً عن الموظفين وكبار المشرعين.

إبلاغ المعنيين

في غضون ساعة واحدة من الإضرابات، تم إطلاع القادة في مجلس النواب عن الوضع، حيث كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تناقش الوضع في إيران مع مجموعة من كبار الديمقراطيين عندما تم تسليمها مذكرة تتضمن أنباء عن هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أميركية في العراق.



وكان من بين الحاضرين النائب دان كيلدي، الذي أخبر شبكة "سي إن إن" أن بيلوسي أوقفت المناقشة لتنبيه أعضاء الوضع، وقالت: "صلوا".

بعد فترة وجيزة، اتصلت بيلوسي بالهاتف مع نائب الرئيس مايك بينس، الذي أطلعها على الهجمات الإيرانية.



كما تلقى زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر مكالمة هاتفية من بينس في نفس الوقت تقريبا وتم إطلاعه على الهجوم.

في هذه الأثناء، كان قادة الحزب الجمهوري يتلقون معلومات مباشرة من الرئيس.

في البنتاغون، التقى وزير الدفاع مارك إسبر برؤساء الأركان المشتركة وكبار مسؤولي الدفاع بمجرد تلقيه المعلومات عن الهجوم، وبعد أقل من ساعة تواصل مكتب إسبر مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي انتقد قبل أيام قليلة الغارة الأميركية باعتباره "انتهاكا صارخا لشروط وجود القوات الأميركية في العراق".

غرفة القرار

قبل الساعة 7:30 وصل بومبيو الى البيت الأبيض أولاً.



وفي الطريق أضاء بومبيو الضوء في المقعد الخلفي لسيارته "كاديلاك سيدان" وكان يقرأ من هاتفين محمولين، بمجرد وصول السيارتين الأخريين، دخلت بومبيو وإسبر وميلي الجناح الغربي معا.

بعد وقت قليل، اجتمعت مجموعة من كبار المسؤولين في الإدارة في غرفة القرا، إلى جانب بنس وبومبيو وإسبر وميلي، وضمت المجموعة مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، القائم بأعمال مدير الاستخبارات القومية جوزيف ماجواير ورئيس الأركان بالإنابة ميك مولفاني.



كان هناك مستشار البيت الأبيض بات سيبولون والسكرتير الصحفي ستيفاني غريشام، بينما التحقت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل عبر الهاتف.

كان الهدف الأول هو تحديد ما إذا كان أي جندي أميركي قد مات في الضربة.



وقال سناتور تحدث إلى ترامب لـ CNN إن الرئيس بدا مستعدًا لمهاجمة المنشآت الإيرانية لو كان هناك ضحية أميركية واحدة.



على الرغم من أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً من الليل للتأكيد، إلا أن الأدلة المبكرة تشير إلى أنه لم تحدث أي وفيات.

هذا النقص في الإصابات غذى شعورًا بضبط النفس في الغرفة، وفقًا للمصادر.



في حين تم إيلاء بعض الاهتمام للرد على إيران في تلك الليلة، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض، فقد تم اتخاذ القرار بالتأجيل حتى تأتي المزيد من المعلومات فيما يتعلق بنوايا إيران والظروف على أرض الواقع.

وقال المصدر إن واحدة من ردود الفعل الأولية في الغرفة كانت مفاجأة لأن الإيرانيين أطلقوا صواريخ قليلة للغاية من ترسانتهم.



هذا، إلى جانب توقع أن إيران ستضرب بشكل متكرر، ما خلق شعراً بضرورة الهدوء.

في غضون ساعات من الضربة، أوضح الرئيس أنه يريد إلقاء خطاب عام وبدأ في إملاء الخطوط العريضة لما ينبغي أن يبدو عليه، مع استمرار ترامب ومستشاريه في الاجتماع في قاعة القرار، بدأ المساعدون في وضع خطط عاجلة لإلقاء خطاب للأمة، بما في ذلك إعداد المكتب البيضاوي.



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حوالي الساعة 9 مساءً، بدأ ترامب إجراء مكالمات مع العديد من المشرعين من الحزب الجمهوري، وفي الساعة 9:45 مساءً غرّد ترامب: "كل شيء على ما يرام! صواريخ أطلقت من إيران في قاعدتين عسكريتين في العراق.



تقييم الخسائر والأضرار حتى الآن، جيد جدا! لدينا أقوى جيش ومجهز جيدا في أي مكان في العالم سأدلي ببيان صباح الغد".

قنوات مع إيران

بدءًا من مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، بدأت إيران الاتصال بالإدارة من خلال ثلاث قنوات على الأقل، بما في ذلك سويسرا ودول أخرى، وفقا لمسؤول كبير في الإدارة.



كانت رسالة إيران واضحة: كان هذا هو ردهم الوحيد.



سوف ينتظرون الآن ليروا ماذا ستفعل الولايات المتحدة.

كجزء من ردها، نقلت الولايات المتحدة أنها تدرك تمام أن إيران تسيطر على وكلاءها في المنطقة، بما في ذلك حزب الله.



وقال المصدر لشبكة "سي إن إن" إن إيران حاولت التنصل منهم قائلين إنهم غير مسؤولين عن هؤلاء الوكلاء، لكن الولايات المتحدة أوضحت أنها لم تقتنع بتلك الحجة.

في حوالي الساعة الواحدة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، جاء التقييم من ساحة المعركة: "لا إصابات".

بحلول صباح الأربعاء الباكر، اجتمعت الفريق مرة أخرى بالرئيس، الذي تم إطلاعه على آخر تقييم.



وذلك عندما اتخذ ترامب القرار النهائي بأن الرد الأميركي سيكون عقوبات.

ثم بدأ ترامب في إجراء تعديلاته الخاصة على مسودة الخطاب، وبينما احتشد الموظفين والصحفيين في ردهة البيت الأبيض المغطاة بالسجاد الأحمر، اصطف كبار مسؤولي الأمن القومي للرئيس بزيهم العسكري على جانبي المنصة، فتحت الأبواب الخشبية خلفهم وظهر ترامب وأدلى بخطابه.

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