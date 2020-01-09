البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1.6 %

2020/01/09 | 07:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2020 بنسبة 1.6 بالمئة، وفي 22-2021 سيصل إلى 1.8 في المئة.

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