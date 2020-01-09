ايران: استهداف القاعدة العسكرية الاميركية دفاع عن النفس

2020/01/09 | 07:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، الهجوم الصاروخي على القاعدة العسكرية الاميركية في العر...

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