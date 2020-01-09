هذه الأشياء تلاحظها النساء سريعا في الرجال

2020/01/09 | 07:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تتمتع النساء بدقة الملاحظة لأصغر التفاصيل من حولها، وذلك بعكس الرجال الذين يرون الصور كاملة من حولهم غير مفصلة.ولا يعرف الرجل أن المرأة تستطيع أن تلاحظ أدق التفاصيل الصغيرة عنه، ربما دون أن يحتاج إلى أن ينطق بها عن نفسه، ونرصد لكم بعض هذه الأمور بحسب ما أوضح موقع “realmenrealstyle”.– القبول الاجتماعي […]

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